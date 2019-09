மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 9-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான திறனாய்வு தேர்வு - 1,419 பேர் எழுதினர் + "||" + In the district Competitive Examination for 9th grade students - 1,419 students wrote

மாவட்டத்தில் 9-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான திறனாய்வு தேர்வு - 1,419 பேர் எழுதினர்