மாவட்ட செய்திகள்

நீட் தேர்வு முறைகேடு குறித்து 3 மருத்துவ கல்லூரி முதல்வர்களிடம் விசாரணை - மேலும் ஒரு மாணவர் தந்தையுடன் கைது + "||" + Regarding the Need Selection Scandal 3 Medical College Principals Investigate

நீட் தேர்வு முறைகேடு குறித்து 3 மருத்துவ கல்லூரி முதல்வர்களிடம் விசாரணை - மேலும் ஒரு மாணவர் தந்தையுடன் கைது