மாவட்ட செய்திகள்

தெற்கு ராஜன் வாய்க்கால் கரைப்பகுதியில், ரூ.6 கோடியில் அமைக்கப்பட்ட தார் சாலை உள்வாங்கியது + "||" + In the southern Rajan drainage basin, The tar road built at Rs 6 crore has been acquired

தெற்கு ராஜன் வாய்க்கால் கரைப்பகுதியில், ரூ.6 கோடியில் அமைக்கப்பட்ட தார் சாலை உள்வாங்கியது