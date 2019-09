மாவட்ட செய்திகள்

நீதிமன்றத்தை நாடிவரும் மக்களுக்கு விரைவாகவும், நேர்மையாகவும் நீதி வழங்க வேண்டும் - ஐகோர்ட்டு நீதிபதி சுப்பையா பேச்சு + "||" + Provide justice quickly and honestly to people who seek court - Icord Judge Subbiah Speech

நீதிமன்றத்தை நாடிவரும் மக்களுக்கு விரைவாகவும், நேர்மையாகவும் நீதி வழங்க வேண்டும் - ஐகோர்ட்டு நீதிபதி சுப்பையா பேச்சு