மாவட்ட செய்திகள்

மேலக்கிடாரம் கிராமத்தில் 8 ஆண்டுகளாக பூட்டிக்கிடந்த கோவில் திறப்பு - தாசில்தாருக்கு அருள் வந்ததால் பொதுமக்கள் பரவசம் + "||" + Opening of a locked temple in Melakidaram village for 8 years

மேலக்கிடாரம் கிராமத்தில் 8 ஆண்டுகளாக பூட்டிக்கிடந்த கோவில் திறப்பு - தாசில்தாருக்கு அருள் வந்ததால் பொதுமக்கள் பரவசம்