மாவட்ட செய்திகள்

ஐ.ஏ.எஸ். போட்டி தேர்வுக்கான பயிற்சியில் சேர மீனவ சமுதாய பட்டதாரி இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + IAS. In the exercise of competitive selection Fisheries Youth Graduates can apply to join

ஐ.ஏ.எஸ். போட்டி தேர்வுக்கான பயிற்சியில் சேர மீனவ சமுதாய பட்டதாரி இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் தகவல்