மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல் + "||" + In the district No impact on dengue fever Collector Sandeep Nanduri Information

மாவட்டத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல்