மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: குற்றாலம் அருவிகளில் 2-வது நாளாக வெள்ளப்பெருக்கு + "||" + Widespread rainfall in Nellai district In the Courtallam waterfalls Flood as 2nd day

நெல்லை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: குற்றாலம் அருவிகளில் 2-வது நாளாக வெள்ளப்பெருக்கு