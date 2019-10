மாவட்ட செய்திகள்

சொத்து தகராறில் கணவரை கொலை செய்து விட்டதாக மாமனார் மீது மருமகள் புகார் - பிணத்தை வாங்க மறுத்து மருத்துவமனையில் போராட்டம் + "||" + In the case of property dispute Daughter complains to father-in-law of murdering husband

சொத்து தகராறில் கணவரை கொலை செய்து விட்டதாக மாமனார் மீது மருமகள் புகார் - பிணத்தை வாங்க மறுத்து மருத்துவமனையில் போராட்டம்