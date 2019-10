மாவட்ட செய்திகள்

ஹெல்மெட் விழிப்புணர்வு குறித்து எடுக்கப்படும் சிறந்த குறும்படங்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் பரிசு + "||" + 10 thousand prize for the best shorts made with regard to helmet awareness

