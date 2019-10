மாவட்ட செய்திகள்

கோவை ஜீவா நகரில் ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளை இடிக்க எதிர்ப்பு: மாநகராட்சி அதிகாரிகளை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + Resistance to demolish residential houses in Coimbatore - Public blockade of corporation officials

கோவை ஜீவா நகரில் ஆக்கிரமிப்பு வீடுகளை இடிக்க எதிர்ப்பு: மாநகராட்சி அதிகாரிகளை பொதுமக்கள் முற்றுகை