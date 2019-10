மாவட்ட செய்திகள்

வத்திராயிருப்பு அருகே 5 வருடங்களுக்கு பிறகு நிரம்பிய கண்மாய் உடைந்தது + "||" + After five years near the Vatarayapuram, there was a broken the filled canal

வத்திராயிருப்பு அருகே 5 வருடங்களுக்கு பிறகு நிரம்பிய கண்மாய் உடைந்தது