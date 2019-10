மாவட்ட செய்திகள்

அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனையில் காய்ச்சல் பாதித்தவர்களுக்கு தனி கவனம் செலுத்தி சிகிச்சை அளிக்க கூடுதல் டாக்டர்கள் + "||" + At Arakkonam Government Hospital Special attention was given to influenza sufferers Additional doctors to treat

அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனையில் காய்ச்சல் பாதித்தவர்களுக்கு தனி கவனம் செலுத்தி சிகிச்சை அளிக்க கூடுதல் டாக்டர்கள்