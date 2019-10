மாவட்ட செய்திகள்

ரோந்து பணியின்போது போலீசார் மீது தாக்குதல்: ரவுடிகளை கைது செய்யக்கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியல் + "||" + during patrol Police attacked by rowdy's: Demanding the arrest of the rowdy Relatives road pickup

ரோந்து பணியின்போது போலீசார் மீது தாக்குதல்: ரவுடிகளை கைது செய்யக்கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியல்