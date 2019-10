மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய சட்டசபை தேர்தலில் மீண்டும் ஒரு தமிழ் எம்.எல்.ஏ. தேர்வாவது உறுதியாகி விட்டது - தமிழர்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + In the Maratha Assembly elections Once again a Tamil MLA The choice is certain Tamils are happy

மராட்டிய சட்டசபை தேர்தலில் மீண்டும் ஒரு தமிழ் எம்.எல்.ஏ. தேர்வாவது உறுதியாகி விட்டது - தமிழர்கள் மகிழ்ச்சி