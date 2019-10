மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு சிகிச்சைக்கு வரும் காய்ச்சல் நோயாளிகள் அனைவருக்கும் ரத்த பரிசோதனை + "||" + Government hospitals will be treated All of the influenza patients Blood test

