மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில் போட்டி: ஆதித்ய தாக்கரே சிவசேனாவுக்கு நல்ல நாட்களை கொண்டு வருவார் - ஹர்சுல் பதான் + "||" + Contest in Assembly elections: Aditya Thackeray will bring good days to Shiv Sena - Harsul Pathan

சட்டசபை தேர்தலில் போட்டி: ஆதித்ய தாக்கரே சிவசேனாவுக்கு நல்ல நாட்களை கொண்டு வருவார் - ஹர்சுல் பதான்