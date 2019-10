மாவட்ட செய்திகள்

யாரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம், கர்நாடகத்திற்கு வெள்ள நிவாரண நிதியை மத்திய அரசு ஓரிருநாளில் விடுவிக்கும் + "||" + Flood Relief Fund for Karnataka The Federal Government will release orirunal

யாரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம், கர்நாடகத்திற்கு வெள்ள நிவாரண நிதியை மத்திய அரசு ஓரிருநாளில் விடுவிக்கும்