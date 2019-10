மாவட்ட செய்திகள்

வேட்பாளராக பா.ஜனதா அறிவிக்காத நிலையில் ஏக்நாத் கட்சே வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததால் பரபரப்பு; சுயேச்சையாக போட்டி? + "||" + In the absence of BJP announcing the candidate Excitement of Eknath Party's nomination papers Independent Competition?

வேட்பாளராக பா.ஜனதா அறிவிக்காத நிலையில் ஏக்நாத் கட்சே வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததால் பரபரப்பு; சுயேச்சையாக போட்டி?