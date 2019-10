மாவட்ட செய்திகள்

மகாத்மா காந்தி 150-வது பிறந்த நாள் - கலெக்டர் தலைமையில் ஊர்வலம் + "||" + 150th Birthday of Mahatma Gandhi - procession led by the Collector

மகாத்மா காந்தி 150-வது பிறந்த நாள் - கலெக்டர் தலைமையில் ஊர்வலம்