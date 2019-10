மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை மண்தான் காந்திக்கு வரலாற்றில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேட்டி + "||" + Madurai soil is for Gandhi Made a change in history Interview with Minister RB Udayakumar

மதுரை மண்தான் காந்திக்கு வரலாற்றில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேட்டி