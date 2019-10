மாவட்ட செய்திகள்

கிராம சபை கூட்டத்தில் தொழிலாளர்கள் குடும்பத்திற்கு வீட்டு மனைப்பட்டா - கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + At the village council meeting For the family of workers Home Land strap Presented by the Collector

கிராம சபை கூட்டத்தில் தொழிலாளர்கள் குடும்பத்திற்கு வீட்டு மனைப்பட்டா - கலெக்டர் வழங்கினார்