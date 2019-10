மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு சிட்டி ரெயில் நிலையத்தில்உணவு வீணாவதை தடுத்து இல்லாதவருக்கு வழங்க குளிர்சாதன பெட்டி + "||" + Stop wasting food Refrigerator to provide for the absent

