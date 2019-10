மாவட்ட செய்திகள்

புதிய கல்வி கொள்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும் கம்யூனிஸ்டு கட்சிகளின் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Resolution at the meeting of the Communist Parties to abolish the new education policy

புதிய கல்வி கொள்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும் கம்யூனிஸ்டு கட்சிகளின் கூட்டத்தில் தீர்மானம்