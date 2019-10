மாவட்ட செய்திகள்

நாங்குநேரி தொகுதியில் வீடுகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்றி பொதுமக்கள் திடீர் போராட்டம் + "||" + In the Nankuneri constituency in Houses Black Flag is hoisted public Sudden struggle

நாங்குநேரி தொகுதியில் வீடுகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்றி பொதுமக்கள் திடீர் போராட்டம்