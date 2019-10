மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரியில் இருந்து காளிமலைக்கு பக்தர்கள் இருமுடி கட்டுடன் புனித பயணம் இல.கணேசன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + From Kanyakumari to Kalimalai The pilgrimage to the pilgrimage was started with the journey of Lord Ganesan

கன்னியாகுமரியில் இருந்து காளிமலைக்கு பக்தர்கள் இருமுடி கட்டுடன் புனித பயணம் இல.கணேசன் தொடங்கி வைத்தார்