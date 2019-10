மாவட்ட செய்திகள்

மாணவ, மாணவிகள் ஏரி, குளங்களுக்கு குளிக்க செல்லக்கூடாது - மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவுரை + "||" + Student, Female students Lake, not to bathe in pools - District Primary Education Officer Advice

