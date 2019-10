மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் ரூ.62½ லட்சத்திற்கு கதர் துணிகள் விற்க இலக்கு - கலெக்டர் மெகராஜ் தகவல் + "||" + Rs.62½ lakh in the district Target to sell Khadi Fabrics - Collector Megaraj Information

மாவட்டத்தில் ரூ.62½ லட்சத்திற்கு கதர் துணிகள் விற்க இலக்கு - கலெக்டர் மெகராஜ் தகவல்