மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அரசின் கஜானா காலியாக உள்ளதுமுதல்-மந்திரி எடியூரப்பா மகன் விஜயேந்திரா பேட்டி + "||" + The Gajana of Karnataka State is empty Interview with Vijayendra, son of first-minister Yeddyurappa

கர்நாடக அரசின் கஜானா காலியாக உள்ளதுமுதல்-மந்திரி எடியூரப்பா மகன் விஜயேந்திரா பேட்டி