மாவட்ட செய்திகள்

நாங்குநேரி தொகுதியில் 30 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் வெற்றி பெறுவது உறுதி: அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + In the Nankuneri constituency 30 thousand votes Difference Rettiarpatti Narayanan is sure to win Minister Thangamani Interview

நாங்குநேரி தொகுதியில் 30 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் வெற்றி பெறுவது உறுதி: அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி