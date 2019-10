மாவட்ட செய்திகள்

பிரேக் பிடிக்காததால் சிக்னலில் நின்ற வாகனங்கள் மீது பஸ் மோதியது; போலீஸ்காரர் உள்பட 5 பேர் காயம் டிரைவர்-கண்டக்டருக்கு வலைவீச்சு + "||" + On standing vehicles The bus crashed Five people, including a policeman, were injured

பிரேக் பிடிக்காததால் சிக்னலில் நின்ற வாகனங்கள் மீது பஸ் மோதியது; போலீஸ்காரர் உள்பட 5 பேர் காயம் டிரைவர்-கண்டக்டருக்கு வலைவீச்சு