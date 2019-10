மாவட்ட செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி முத்துப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகை + "||" + Villagers blockade the office of Muttupettai Municipality in Tharakkori with basic facilities

அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி முத்துப்பேட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகை