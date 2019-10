மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் - கலெக்டர் ராமன் வெளியிட்டார் + "||" + The final voter list for the local elections in the district - Collector Raman has been released

