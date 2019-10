மாவட்ட செய்திகள்

பாதை வசதி ஏற்படுத்தி தர கோரி இறந்தவரின் உடலை எடுக்காமல் கிராம மக்கள் போராட்டம் + "||" + Path facilitation Demanding quality Without taking the body of the deceased The villagers struggle

