மாவட்ட செய்திகள்

அடிக்கடி உயிரிழப்பு ஏற்படுவதால் கிருஷ்ணா நதிநீர் கால்வாயில் குளிக்க வேண்டாம் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை + "||" + On the Krishna River Canal Do not take a bath Public works officials alert

அடிக்கடி உயிரிழப்பு ஏற்படுவதால் கிருஷ்ணா நதிநீர் கால்வாயில் குளிக்க வேண்டாம் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை