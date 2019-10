மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசை நாங்கள் பகைத்தால் பா.ஜனதாவுடன் கூட்டணி சேர தி.மு.க. தயாராக உள்ளது - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு + "||" + DMK ready to ally with BJP if we hate central government - Minister KD Rajendrapalaji Speech

மத்திய அரசை நாங்கள் பகைத்தால் பா.ஜனதாவுடன் கூட்டணி சேர தி.மு.க. தயாராக உள்ளது - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு