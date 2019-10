மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை சுங்கச்சாவடியில் துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் கைதானவரிடம் சட்டப்படிப்புக்கான கல்விக்கட்டணம் பெறவேண்டும்; ஜாமீனும் வழங்கி மதுரை ஐகோர்ட்டு அனுமதி + "||" + In the case of shooting in Madurai customs, the prisoner must get legal education; Bail provider Madurai High Court Allow

மதுரை சுங்கச்சாவடியில் துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கில் கைதானவரிடம் சட்டப்படிப்புக்கான கல்விக்கட்டணம் பெறவேண்டும்; ஜாமீனும் வழங்கி மதுரை ஐகோர்ட்டு அனுமதி