மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் முடிவு எதுவானாலும் மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்போம் - கண்ணன் சொல்கிறார் + "||" + Whatever the election result We accept the judgment of the people - Kannan Says

தேர்தல் முடிவு எதுவானாலும் மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்போம் - கண்ணன் சொல்கிறார்