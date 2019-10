மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் பொருளாதார கணக்கெடுப்பு நடப்பது எப்போது? கலெக்டர் விளக்கம் + "||" + When is an economic survey conducted in Kumari district? Collector's description

குமரி மாவட்டத்தில் பொருளாதார கணக்கெடுப்பு நடப்பது எப்போது? கலெக்டர் விளக்கம்