மாவட்ட செய்திகள்

மேகமலை வனப்பகுதியில் வன விலங்குகளுக்காக சோலார் மின்மோட்டாருடன் நீர்தேக்க தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி + "||" + In the Megamalai Forest For wildlife With a solar electrometer Water stagnation tanks Setting up task

மேகமலை வனப்பகுதியில் வன விலங்குகளுக்காக சோலார் மின்மோட்டாருடன் நீர்தேக்க தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி