மாவட்ட செய்திகள்

தொற்று நோய்கள் பரவாமல் தடுக்க சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் - திருவள்ளூர் கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + Clean the surroundings To be kept Thiruvallur Collector Advice

தொற்று நோய்கள் பரவாமல் தடுக்க சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் - திருவள்ளூர் கலெக்டர் அறிவுரை