மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூரில் தென்பெண்ணை ஆற்றில் ரசாயன கழிவுகளால் நுரையுடன் வந்த தண்ணீர் + "||" + Tenpennai river Water that comes with foam from chemical waste

ஓசூரில் தென்பெண்ணை ஆற்றில் ரசாயன கழிவுகளால் நுரையுடன் வந்த தண்ணீர்