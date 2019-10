மாவட்ட செய்திகள்

விஜயாப்புரா அருகே, கள்ளத்தொடர்பால் பயங்கரம்ஆயுதங்களால் தாக்கி தந்தை, மனைவி கொலைதலைமறைவான தொழிலாளிக்கு வலைவீச்சு + "||" + Father and wife killed by weapons Webb for the headless worker

விஜயாப்புரா அருகே, கள்ளத்தொடர்பால் பயங்கரம்ஆயுதங்களால் தாக்கி தந்தை, மனைவி கொலைதலைமறைவான தொழிலாளிக்கு வலைவீச்சு