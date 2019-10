மாவட்ட செய்திகள்

12 அமைச்சர்கள் முற்றுகையிட்டு வாக்கு சேகரிப்பு:நாங்குநேரி இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடித்ததுமு.க.ஸ்டாலின் நாளை மறுநாள் வருகை + "||" + The Nankuneri by-election campaign was heated The visit of MK Stalin tomorrow

12 அமைச்சர்கள் முற்றுகையிட்டு வாக்கு சேகரிப்பு:நாங்குநேரி இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடித்ததுமு.க.ஸ்டாலின் நாளை மறுநாள் வருகை