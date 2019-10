மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் இரவு நேரங்களில் குறைந்தபட்சம் 4 பேர் பணியில் இருக்க வேண்டும் + "||" + At night, at least 4 people must be on duty at petrol outlets

