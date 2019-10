மாவட்ட செய்திகள்

சத்தி அருகே, அம்மன் கோவிலில் பூட்டை உடைத்து நகை-வெள்ளி கிரீடம் திருட்டு - மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Sathi, Break the lock on the temple of Amman Theft of jewelry and silver crown

சத்தி அருகே, அம்மன் கோவிலில் பூட்டை உடைத்து நகை-வெள்ளி கிரீடம் திருட்டு - மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு