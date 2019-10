மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் குறித்து ஆசிரியர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் - முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவுரை + "||" + Teachers should educate students on dengue fever - Advice from the Chief Education Officer

மாணவர்களுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் குறித்து ஆசிரியர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் - முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவுரை