மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரூபி மனோகரன் வாக்கு சேகரிப்பு “படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு பெற்றுத்தருவேன்” என பிரசாரம் + "||" + Congress candidate Ruby Manoharan votes collection "I will get employment for educated youth," the campaign

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரூபி மனோகரன் வாக்கு சேகரிப்பு “படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு பெற்றுத்தருவேன்” என பிரசாரம்