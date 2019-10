மாவட்ட செய்திகள்

மைசூரு தசரா ஊர்வலம் கோலாகலம்; சாமுண்டீஸ்வரி அம்மனுக்கு மலர்தூவி எடியூரப்பா தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Mysuru Dasara procession at Kolakalam; Eduyarappa started the flower sprinkling for Chamundeswari Amman

மைசூரு தசரா ஊர்வலம் கோலாகலம்; சாமுண்டீஸ்வரி அம்மனுக்கு மலர்தூவி எடியூரப்பா தொடங்கி வைத்தார்