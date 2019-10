மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கரணையில் தாயின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்த மகன்; தானும் கத்தியால் குத்தி தற்கொலைக்கு முயற்சி + "||" + son killed his mother and He also attempted suicide

பள்ளிக்கரணையில் தாயின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்த மகன்; தானும் கத்தியால் குத்தி தற்கொலைக்கு முயற்சி